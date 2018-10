Mamma di due figli stroncata a 47 anni da una malattia incurabile

CODEVIGO - Giovane mamma uccisa da un male incurabile. Ha combattuto per oltre un anno contro la leucemia, una terribile malattia, di quelle che spezzano il fisico e la mente, ma alla fine si è arresa. Grave lutto per la comunità di Codevigo e l'Arma dei carabinieri. Si è spenta a 47 anni Michela Cunico, moglie del comandante della locale stazione dei carabinieri, maresciallo Giovanbattista Ferrante. Michela aveva due figli, Giovanni di 18 e Riccardo di 14 anni, che fino all'ultimo assieme al papà hanno sperato che la situazione dell'adorata mamma migliorasse. La notizia del decesso ha scosso non solo la comunità di Codevigo, ma anche tutti quei colleghi, amici e conoscenti del maresciallo Ferrante che a stretto giro hanno appreso della disgrazia.



