MONSELICE - Un'anziana madre disperata, costretta a denunciare il figlio dopo l'ennesimo atto violento subito, ma anche una serra con diverse piante di marijuana. È lo scenario che si è presentato davanti agli occhi dei carabinieri della stazione di Monselice intervenuti in un'abitazione della Città della Rocca nel primo pomeriggio di giovedì scorso, chiamati dalla donna in lacrime che chiedeva aiuto per difendersi dalla violenza del...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati