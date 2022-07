PADOVA - Niente storia d’amore alla Pretty Woman. La pellicola hollywoodiana del 1990 dove il sex symbol Richard Gere (un uomo d’affari miliardario) e la bellissima Julia Roberts (una prostituita) si innamorano e vivono felici e contenti. Questa volta la favola non c’è stata. Lui, un pensionato di 81 anni, ha sposato quella “lucciola” nigeriana di cui era un abituale cliente, ma il sogno di una famiglia perfetta si è presto infranto. Lei, di 46 anni più giovane, ha iniziato a maltrattarlo: botte e minacce. Ma anche comportamenti violenti contro il loro figlio di appena dieci anni. E così l’anziano, spronato anche dai figli avuti con il primo matrimonio, ha trovato il coraggio di denunciarla. Il pubblico ministero Sergio Dini, titolare delle indagini, ha iscritto la nigeriana di 35 anni nel registro degli indagati e ora la donna rischia il processo.

I fatti

L’anziano, un italiano residente in un comune della cintura urbana, dopo alcuni anni si è innamorato di quella prostituta nigeriana. Poi con il tempo l’amore è diventato reciproco e i due hanno deciso di convolare a nozze. La loro relazione è diventata ancora più solida dopo la nascita del figlio, ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato. La donna è diventata sempre più aggressiva. Fino ad arrivare a minacciare e a pestare l’anziano coniuge. Una escalation di violenza che si sarebbe ripetuta in diverse occasioni. Non solo, perchè la nigeriana si sarebbe sfogata anche contro il suo bambino.

Le indagini

Il pensionato, ormai senza via d’uscita da quella situazione di terrore all’interno delle mura domestiche, ha trovato la forza di denunciare la moglie ai carabinieri. La sua scelta è stata supportata anche dai figli avuti dal primo matrimonio. L’anziano agli uomini dell’Arma ha raccontato delle angherie subite quasi quotidianamente dalla sua compagna. Dagli insulti la donna è passata alle botte. L’81enne agli inquirenti ha fornito una serie di fotografie, scattate con il suo telefono cellulare, dei lividi lasciati sul suo corpo dopo i vari pestaggi perpetrati dalla consorte. Il tutto è diventato ancora più pericoloso quando la straniera ha iniziato a rivolgere le sue attenzioni non proprio da mamma amorosa, anche nei confronti del figlio. Così c’è stato l’immediato intervento dell’autorità giudiziaria e la donna prima è stata allontanata dalla casa di famiglia e poi è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di maltrattamenti. Non è chiaro però il motivo che ha spinto la trentacinquenne a diventare violenta contro i suoi cari. La pista più battuta dagli investigatori è relativa al denaro. La donna avrebbe chiesto al marito sempre più ingenti somme di soldi e lui, non riuscendo ad accontentarla, le avrebbe detto di no. Da qui le minacce e le botte.