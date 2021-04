SANT’ELENA - I carabinieri bussano alla porta di casa per accompagnarla in carcere. E non era un pesce d’aprile, ma la decisione dell’autorità giudiziaria visto che la donna – una 39enne di Sant’Elena – aveva maltrattato il marito. Di nuovo. Non le erano bastati l’arresto di ottobre e le conseguenti misure cautelari. Ieri mattina i militari della stazione di Solesino hanno eseguito il provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati