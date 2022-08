Minacciata dal compagno violento: mamma con neonato di 10 giorni si rifugia sul balcone di casa e chiama aiuto

PADOVA – Madre con un bambino di 10 giorni chiede aiuto per il compagno violento: 32enne rumeno arrestato dalla polizia con l'utilizzo del Teaser. Il fatto è avvenuto nella serata di giovedì 11 agosto, in zona Mortise a Padova. A chiedere aiuto è stata proprio la vittima che ha chiamato il 113, la donna si trovava a casa, spaventata dal comportamento violento del padre del suo bambino. Seguendo le indicazioni degli operatori, la donna è uscita sul balcone dell’appartamento con in braccio il neonato, potendo così fornire le informazioni utili agli agenti per far loro individuare il luogo in cui si trovava.

Una volta entrati in casa, i poliziotti si sono trovati di fronte all’uomo il quale, in stato di alterazione dovuto all’assunzione di alcolici ed alla presenza di ulteriori due minori, figli della donna, si è da subito mostrato molto aggressivo anche nei confronti degli agenti, tentando di spingerli fuori di casa spintonandoli. Avviata la procedura per l’utilizzo della pistola Taser, gli operatori hanno dapprima tentato di tranquillizzarlo ma il cittadino rumeno è scappato in cucina per poi far ritorno con un grosso coltello che ha impugnato contro i poliziotti, minacciandoli di morte. Riusciti ad immobilizzarlo, gli operanti lo hanno messo in sicurezza ed accompagnato in Questura. È stato arrestato per resistenza e minacce aggravate, nonché denunciato per maltrattamenti nei confronti della compagna.