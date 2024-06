PADOVA - Il Bacchiglione torna sorvegliato speciale. Anche se ieri il meteo, nonostante le previsioni, ha concesso una sostanziale tregua, in città è scattata comunque l’allerta arancione. «L’allerta riguarda, appunto, il Bacchiglione – ha spiegato in serata, il vicesindaco Andrea Micalizzi – per domani mattina è prevista una piena che, però, in città non dovrebbe causare particolari problemi».

LA SITUAZIONE

«Nonostante questo, la guardia va tenuta alta e il Genio Civile, come si usa in questi casi, ha abbassato le chiuse sul ponte del Cavai – ha aggiunto il numero due di Palazzo Moroni – questo nelle prossime ore dovrebbe comportare un sensibile abbassamento del Tronco Maestro. Anche la Protezione civile è pre allertata, ma il passaggio della piena non dorrebbe comportare particolari criticità per la nostra città». Il forte vento, intanto, ieri mattina ha abbattuto due alberi: uno in via Ongarello a Forcellini e l’altro sul lungargine Rovetta. «La pianta di via Ongarello cadendo ha danneggiato tre auto – ha continuato Micalizzi -si tratta però di un albero che si trovava in un’area privata , quindi sono intervenuti solo i Vigili del Fuoco. Sul lungargine Rovetta si è schiantata, invece, una pianta di competenza comunale. Fortunatamente non si sono registrati danni».

I RISARCIMENTI

Padova, però, deve fare ancora i conti con il maltempo che si è abbattuto sulla città il 15 e il 16 maggio. E, proprio ieri, sul sito del Comune è apparso un annuncio legato ai risarcimenti. “E' stato dichiarato dalla Regione del Veneto, lo stato di emergenza regionale a seguito delle criticità meteo riscontrate nel nostro territorio nei giorni 15 e 16 maggio 2024 (D.P.G.R. n.42/2024 della Regione del Veneto) – si legge nelle comunicazione - Come riportato dalla Regione del Veneto e dai Comuni coinvolti, si raccomanda alla cittadinanza di raccogliere e conservare la documentazione relativa ad eventuali danni subiti (documentazione fotografica, ricevute ecc.), che potranno essere presentati alla Regione del Veneto, nel caso in cui la Regione avesse accesso al fondo di solidarietà nazionale per gli eventi di Protezione Civile. In questo caso, sarà cura del Comune di Padova, oltre che della Regione del Veneto, dare informazione tempestiva sulle modalità da seguire per accedere ai fondi, a fronte dei danni subiti a causa del maltempo”.

«Questa comunicazione non significa che siano a disposizione i fondi e che i padovani dovranno presentare la richiesta di risarcimento – ha messo le mani avanti il vicesindaco – Molto semplicemente, chiediamo ai cittadini danneggiati di mettere da parte tutta la documentazione legata ai danneggiamenti che hanno subito. Così, nel caso in cui il governo dovesse mettere a disposizione le risorse per i risarcimenti, sarà più facile e veloce presentare le domande». A Palazzo Moroni, però, il timore è che gli stanziamenti statali a disposizione possano in larga parte essere destinati all’Emilia Romagna.

Lunedì scorso, intanto, il Comune ha inviato in Regione una dettagliata relazione sui danni subiti dalla città a causa delle fortissime precipitazioni di un paio di settimane fa. Anche questo nella speranza che, prima o poi, possano arrivare i fondi in favore dei tanti cittadini danneggiati, ma anche delle decine di immobili comunali che hanno subito allagamenti e infiltrazioni a causa della fortissima pioggia caduta soprattutto nell’area ovest della città nella notte del 15 maggio. Pioggia che ha paralizzato interi rioni.