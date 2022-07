Maltempo, tetto scoperchiato finisce sulla casa vicina: 16 interventi dei pompieri nel Padovano in una serata

CERVARESE SANTA CROCE - Il tetto scoperchiato è finito contro la casa vicina. Erano le 21.30 quando gli effetti del maltempo di ieri sera, 29 luglio, si sono mostrati. In via Roma a Cervarese Santa Croce parte del tetto di un'abitazione si è sollevato finendo contro l'edificio vicino. Nessuno è rimasto ferito e i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza. In tutto sono 16 gli interventi dei pompieri effettuati la notte scorsa a causa del maltempo, tra cui la rimozione di alberi che impedivano la circolazione sulla Sr11, all'altezza di via della Provvidenza a Rubano. Altri alberi sono caduti lungo la linea ferroviaria a Montagnana bloccando un treno a 150 metri dalla stazione. Altri interventi a Mestrino, Saccolongo, Vo', Villafranca Padovana, Piazzola sul Brenta e Teolo.

A Sarmeola di Rubano lungo la Sr11 è caduto anche il ponteggio di un edificio in ristrutturazione (foto del sindaco Sabrina Doni). «Per fortuna nessuno si è fatto male, poteva andare molto peggio - ha scritto Doni su Facebook - Sono interventi subito la polizia Locale e i vigili del fuoco, nonché i nostri volontari del gruppo di Protezione civile Rubano che prontamente si sono dati da fare per togliere piante cadute sulle strade e ripristinare la sicurezza della viabilità stradale».