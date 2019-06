Maltempo, raffica di temporali e vento Crolla di 10 gradi la temperatura Asolo blackout, colpita cabina Enel Venezia-Udine, treni in forte ritardo

raffica di temporali, con vento forte, si è abbattuta stamani. 22 giugno, sul Veneto, facendo crollare la temperatura di 10 gradi rispetto ai valori ieri. Cellule temporalesche si sono spostate velocemente sui territori almeno quattro province, Venezia, Padova, Treviso e Vicenza, scaricando violenti scrosci d'acqua, che hanno causato alcuni allagamenti, specie nel trevigiano, e la caduta di alberi. I pompieri sono stati impegnati in decine di interventi, ma non si registrano situazioni di pericolo per le popolazioni.



Meteo. Tempeste di temporali e pericolo trombe d'aria, ma da lunedì 7 giorni di fuoco /Le previsioni



TEMPERATURA CROLLATA

BLACK OUT AD ASOLO

Ad Asolo un fulmine ha colpito una cabina dell'Enel provocando un black out. Le raffiche di vento hanno abbattuto cinque pali della Telecom .

TRENI - PROBLEMI SULLA VENEZIA-UDINE

Ritardi sulla linea Venezia-Udine, in particolare nella stazione di Sacile. È fortemente rallentato in queste ore, a causa di alcuni guasti ai sistemi di distanziamento dei treni e di controllo della circolazione, provocati dalle forti scariche atmosferiche che si sono abbattute sulla zona del pordenonese, il traffico ferroviario sulla linea Venezia-Udine. Lo rende noto Rfi. Particolarmente colpita - segnala Rfi - la stazione di Sacile, i cui apparati si sono disconnessi dal sistema di telecomando dal Posto Centrale di Mestre. Inoltre sulla linea fra Maniago e Sacile, nel tratto Montereale-Budoia, alcuni passaggi a livello per motivi di sicurezza si sono disposti automaticamente in chiusura. Le squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per riparare i danni e riattivare le condizioni standard di sicurezza per la circolazione ferroviaria. In attesa del ripristino degli apparati - conclude la nota - il traffico ferroviario prosegue secondo i protocolli previsti per garantire la sicurezza della circolazione, ma con ripercussioni su regolarità e puntualità.

Marca battuta dal maltempo, pioggia, forte vento e alberi caduti in varie zone della provincia. I vigili del fuoco sono al lavoro da questa mattina alle 8 con diverse squadre.e in generale lale zone più colpite. Trentacinque finora gli interventi portati a termine dai pompieri