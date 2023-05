PADOVA - Tuoni, lampi, uno scroscio di pioggia che sembrava non finire più. Questa mattina 25 maggio Padova si è svegliata nell'abbraccio di un forte temporale.

Sono diversi i disagi che ha creato, rallentando il traffico di studenti e lavoratori.

In via Ansuino da Forlì il vento ha inclinato un albero e i vigili del fuoco dovranno tagliarlo per evitare che cada. Alcune strade cittadine si sono allagate ma la situazione è presto tornata alla normalità.