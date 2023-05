Maltempo, argini in sofferenza: allerta per la piena del Fratta alle 19 di oggi

PADOVA - Fiumi e canali sotto osservazione a causa dell’ondata di maltempo che ha investito il Veneto centrale. Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emesso oggi un avviso in cui si legge che le piogge continueranno a cadere sul veneto anche per tutta la notte e la giornata di domani (venerdì). Sono attese delle precipitazioni, anche a carattere di rovescio e temporale. Si prevede, inoltre, criticità idraulica e idrogeologica, stabilendo lo stato di attenzione (allerta gialla) per i bacini che interessano le province di Rovigo, Padova e Venezia. In particolare aumenti dei livelli, in relazione alle attività degli impianti idrovori, si segnalano sul Frassine e a Valli Mocenighe sul Fratta, dove permane l’aumento dei livelli con il superamento della soglia 2 (moderata criticità). Proprio sul Fratta è attesa la piena intorno alle 19. Verrà seguita con attenzione dalla Protezione Civile, le amministrazioni comunali dei paesi che si affacciano sul corso del fiume e dal Consorzio di Bonifica Adige euganeo.Situazioni di sofferenza sono segnalate per la rete secondaria nel comprensorio appunto di quest'ultimo consorzio dove gli impianti idrovori sono in funzione alla massima potenza, in provincia di Padova e Rovigo, dove si sono verificati locali allagamenti.