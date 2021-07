Maltempo nel Padovano: tromba d'aria e poi nubifragi

PADOVA - Maltempo nel Padovano: dopo una prima piccola tromba d'aria che stamni ha sferzato la zona di San Pietro in Gu sradicando alberi e facendo cadere rami, nel pomeriggio il maltempo è tornato a colpire ampie zone della provincia. In città molta pioggia, mentre i danni maggiori si sono verificati nell'Estense, nella zona di Montagnana e di Borgo Veneto come pure nella fascia tra il confine con il Vicentino e l'Alta Padovana, fra Limena e San Giorgio in Bosco.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco: non risultano feriti.

In città colpita anche un'auto in sosta in via Ugo Bassi: è stata centrata da un albero caduto. Fortunatamente illesa la proprietaria. la strada è stata chiusa per la messa in sicurezza