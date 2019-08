Decapitati dall'uragano i merli trecenteschi delle mura: danni per tre milioni di euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MONTAGNANA - È a sette cifre la stima dei danni provocati dal violentissimo nubifragio che il 2 agosto scorso ha messo in ginocchio Montagnana. Nella relazione che il Comune ha inviato nei giorni scorsi alla Regione per ottenere un risarcimento, si parla di 2,8 milioni di euro. I danni al patrimonio pubblico ammontano a 1,3 milioni tenendo conto non soltanto dei merli decapitati ma anche dei parchi pubblici, del sistema di videosorveglianza messo ko e delle coperture di chiese, scuole e impianti sportivi. Per il patrimonio privato la cifra è ancora più alta: 1,5 milioni in base alle centinaia di segnalazioni arrivate agli uffici comunali entro mezzogiorno del 12 agosto. Le tempistiche dettate dalla Regione, che ha riconosciuto a Montagnana lo stato di crisi per calamità naturale, sono state molto serrate.