Maltempo in Veneto, pompieri in azione tutta la notte: allagamenti tra Castelbaldo e Masi. Badia Polesine e Castelmassa sott'acqua

Il maltempo sta creando disagi e preoccupazione in tutto il Veneto, ma in particolare in Polesine e nella Bassa Padovana. Il meteo avverso ha determinato negli ultimi giorni un netto calo delle temperature e il ritorno della neve in montagna. Ma adesso a preoccupare sono gli acquazzoni, anche alla luce di quello che è accaduto a inizio maggio in Emilia Romagna.

PADOVA

Bassa Padovana allagata

I vigili del fuoco sono intervenuti con urgenza nella notte tra mergoledì 10 e giovedì 10 maggio per evitare l'allagamento di molte case nella zona che va dal comune di Castelbaldo a quello di Masi.

Siamo nel territorio attraversato dal fiume Adige, e proprio qui si sono verificati dorti allagamenti, senza che il fiume esondasse. I pompieri sono riusciti a tamponare l'emergenza e sul posto si stanno portando adesso gli uomini della Protezione Civile.

ROVIGO

Polesine sott'acqua

Anche in provincia di Rovigo la situazione è allarmante. Soprattutto per quanto riguarda i comuni di Castelmassa e Badia Polesine, dove molte case e scantinati sono stati allagati. I vigili del fuoco anche qui stanno lavorando da tutta la notte per arginare i danni.