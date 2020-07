Grandine e vento forte, Coldiretti: danni a vigneti e coltivazioni degli Euganei

PADOVA - La grandine e le raffiche di vento della scorsa notte hanno causato danni a decine di ettari di coltivazioni agricole tra Lozzo Atestino ed Este, ai piedi dei Colli Euganei, in particolare nella località di Valcalaona. Lo rende noto Coldiretti Padova, che segnala danni a interi filari di pregiati vigneti dai quali si ottengono i vini Doc dei Colli Euganei, e sulle altre strutture aziendali. È stato attivato il Condifesa Padova, Consorzio Padovano di difesa di attività e produzioni agricole che si occupa di fornire alle aziende le soluzioni assicurative più adatte per proteggere i prodotti e le strutture dagli eventi atmosferici.

Per il presidente Ettore Menozzi Piacentini «la maggior parte delle aziende è protetta da assicurazioni agevolate grazie contributi dell'Unione Europea che coprono fino al 70% il costo sostenuto per la stipula delle polizze. Siamo ormai in chiusura della campagna assicurativa 2020 e come Condifesa Padova registriamo un incremento di produzioni e valori assicurati rispetto agli anni precedenti perché l'imprenditore è sempre più orientato a tutelarsi dalle avversità con strumenti assicurativi e mutualistici».

© RIPRODUZIONE RISERVATA