PADOVA - Ha accusato un malore improvviso poco dopo essere entrato in mare. Un malore che si è rivelato fatale, tanto da stroncarlo all'età di 75 anni. Ancora una tragedia si è consumata ieri, 11 agosto, sul litorale veneziano. L'ennesimo dramma dell'estate si è verificato ieri mattina sulla spiaggia di Cavallino-Treporti, affollatissima in questo periodo. La vittima è Dino Gianesello, religioso non ordinato, originario di Padova ma residente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati