â€‹Malore fatale alla sagra: donna muore mentre pranza con la famiglia

URBANA - Doveva essere un momento di festa e invece all', nel primo pomeriggio di ieri si è consumata la tragedia., nata a Megliadino San Vitale nel 1948 ma residente a Marega, frazione di(Vr), stava pranzando alloquando si è sentita male. La signora è subito stata soccorsa dai familiari, mentre qualcuno si è affrettato a chiamare il 118. All'arrivo dell'elisoccorso però, per la signora non c'era più nulla da fare. La donna ha accusato un arresto cardiocircolatorio improvviso. L'elisoccorso ha quindi fatto ritorno all'ospedale di Padova. (CA.B.)