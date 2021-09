Si accascia mentre pota gli alberi in giardino: pensionato muore sul colpo

PIANEZZE - Malore in casa con esiti tragici oggi, 20 settembre, a Pianezze in via Oldelle. Un pensionato di 75 anni è deceduto per cause naturali in seguito a un attacco di cuore: questa mattina aveva avvisato i parenti di non sentirsi bene.

Appena dopo pranzo, verso le 13, mentre era intento a svolgere dei lavori di potatura è stato colto da un infarto. Nessuna speranza per Giampietro Costa, padovano nato a Carmignano di Brenta, da tempo residente a Pianezze (Vicenza).