Si accascia all'improvviso: colto da malore imprenditore muore in piazza

ESTE - Si accascia in piazza e viene soccorso prima da un passante e poi dai sanitari del Suem. Ma invano. È morto così, stroncato da un infarto in centro a Este, Giancarlo Montato, 72enne del posto. E quel lenzuolo bianco steso davanti alla banca Intesa San Paolo ieri mattina ha destato sconcerto tra i cittadini. Non soltanto sulla piazza reale, ma anche su quella virtuale dei social, dove in tanti, nel corso della mattinata si sono chiesti a chi fosse toccata la triste sorte, esprimendo vicinanza e cordoglio ai familiari della vittima. L'anziano, socio della ditta atestina Montato Pneumatici, è stato colto da un malore mentre si trovava davanti alla banca affacciata su piazza Maggiore.

Erano circa le 8.15, lui aveva appena parcheggiato la bicicletta e si era seduto davanti all'istituto di credito. Forse stava aspettando che aprisse o forse si stava semplicemente godendo il risveglio della piazza in attesa che qualche amico o conoscente lo raggiungesse per scambiare quattro chiacchiere. Le panchine davanti alla banca sono infatti un punto di ritrovo per molti atestini. A un certo punto Montato si è sentito male. Di lui si è accorto un passante, che ha subito chiamato il 118. In attesa dell'arrivo dell'ambulanza, l'uomo ha cercato di prestare soccorso al 72enne seguendo le indicazioni che i sanitari gli fornivano al telefono. Ha tentato di misurare il battito cardiaco per poi affidare l'anziano alle cure dei soccorritori. Nel giro di cinque minuti sono arrivate in piazza due autolettighe, una proveniente dall'ex ospedale di Este, l'altra dall'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia. I sanitari hanno fatto tutto il possibile per salvare il 72enne: il massaggio cardiaco è durato un quarto d'ora.

Nel frattempo è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale, che ha la propria sede a poche centinaia di metri dalla piazza. Gli agenti hanno sgomberato l'area in modo tale da facilitare i soccorsi. Montato però non dava segni di ripresa: il suo cuore aveva smesso di battere. Così al medico non è rimasto altro che constatare il decesso per cause naturali. L'autorità giudiziaria, informata dell'accaduto, ha già messo la salma a disposizione dei familiari. Giancarlo, sposato e con figli, abitava con la moglie in via Guido Negri, di fronte al Museo Nazionale Atestino, a pochi metri dal posto in cui ieri mattina un improvviso malore lo ha strappato all'affetto dei suoi cari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA