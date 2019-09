Malore improvviso sulla Strada delle Gallerie: soccorsa escursionista padovana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLI DEI PASUBIO (VICENZA) - Poco prima delle 13 la Centrale del 118 ha allertato il Soccorso alpino di Schio per un'escursionista, che si era sentita male tra la 47a e la 48a galleria dellaI due soccorritori reperibili al Balasso, più altri due arrivati sul posto, sono saliti in jeep al Rifugio Papa dalla Strada degli eroi, hanno poi percorso a piedi il tragitto mancante in discesa., che si trovava con il marito, è stata raggiunta, caricata in barella, trasportata al fuoristrada, per essere accompagnata fino al Pian delle Fugazze e affidata al personale sanitario dell'ambulanza in attesa, che ha provveduto ai dovuti accertamenti. La coppia è stata infine riportata dalla squadra alla propria macchina, parcheggiata a Bocchetta Campiglia.