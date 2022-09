Sale in macchina e ingrana la retromarcia: stroncato da un malore

VIGODARZERE - La Stradale è intervenuta questa sera, 16 settembre, a Vigodarzere in via San Francesco per il decesso di un uomo che, dopo essere uscito dalla sua abitazione, mentre era alla guida dell’auto in retromarcia ha avuto un malore ed è uscito di strada dopo pochi metri. L’auto si è adagiata in un piccolo fossato per cui è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco