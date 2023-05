ANGUILLARA (PADOVA) - Si accascia all'improvviso mentre è seduto sul divano di casa: se ne è andato così, in pochi minuti, Federico Morello, 51 anni, al termine di una tranquilla domenica di maggio. Sembra che l'uomo non stesse bene già dal mattino, accusando un malessere generale, tanto che la sera quando i suoceri e altri parenti erano arrivati per passare qualche ora in compagnia, aveva deciso di non cenare. D'improvviso si è accasciato e subito sono stati allertati i soccorsi: in pochi minuti è arrivata l'ambulanza, mentre nel frattempo dalla centrale operativa venivano impartite le istruzioni per eseguire le manovre rianimatorie. Il malore però è stato fatale e nemmeno i sanitari sono riusciti nella difficile impresa di far ripartire il cuore di Federico Morello. Un dramma che ha colpito una famiglia già bersagliata da una sorte avversa: nel 2016 infatti Morello, sposato con Tiziana Rosa, aveva perso il loro unico figlio Giovanni, di soli sei anni. Il piccolo era stato ricoverato all'ospedale di Rovigo nel reparto di pediatria perché non stava bene da alcuni giorni e dopo poco era avvenuto il decesso. Per Federico e Tiziana la vita non era ripresa come prima: senza il loro bimbo, atteso da tanto tempo, le giornate trascorrevano meno liete anche se si erano fatti forza per continuare a cercare di vivere serenamente.

Il dolore

Morello risiedeva in via Mazzini, accanto alla casa paterna dove vivono i nonni Felice e Lorena Boaretti: corte Teresa si chiama questo piccolo agglomerato di abitazioni nel centro del paese, dove la famiglia Morello vive da molti anni. I Morello sono ben conosciuti ad Anguillara: una storica famiglia di mediatori nel settore agricolo, lo stesso lavoro che Felice ha imparato dal padre e che ha poi trasmesso al figlio Federico. Un nucleo familiare molto unito, che conta anche due gemelli sacerdoti, don Remo residente a San Siro e don Romolo a Terrassa Padovana, oltre a una sorella suora a Roma e ad altri parenti che risiedono in provincia di Padova. Solo venerdì scorso la polisportiva di Anguillara aveva organizzato un momento di ricordo del piccolo Giovanni Morello, appassionato calciatore, consegnando una targa di ricordo ai genitori, che l'avevano subito portata nella cappella di famiglia del cimitero dove è sepolto Giovanni. Intorno a Tiziana, provata dal dolore, si alternano in continuazione parenti e amici per cercare di alleviare la sua evidente pena. Le esequie di Federico Morello saranno celebrate nel pomeriggio di mercoledì alle 15 nella chiesa parrocchiale, dove questa sera sarà recitato il Rosario di suffragio alle 20.30.