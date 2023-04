Padova. Malore fatale per monsignor Paolo Doni: è morto dopo tre giorni di ricovero in terapia intensiva

PADOVA - Monsignor Paolo Doni, 78 anni, è morto questa notte, dopo tre giorni di ricovero in terapia intensiva per un'emorragia cerebrale. Martedì si era sentito male e il direttore della Casa del clero di via San Girolamo, dove il sacerdote abitava, aveva chiamato subito i soccorsi. Le sue condizioni sono apparse subito disperate, tanto che il vescovo Claudio Cipolla era già andato a dargli l'estrema unzione.

Doni è nato a Paluello di Stra il 14 luglio 1944, è stato ordinato nel 1968 e successivamente ha approfondito gli studi di teologia a Milano e Roma. Dal 1976 è stato insegnante di teologia morale nel seminario Maggiore di Padova e dal 1986 al 2000 vicario episcopale per l'apostolato dei laici, assistente diocesano di Azione cattolica e canonico onorario della cattedrale. Contemporaneamente ha ricoperto incarichi in organismi ed enti diocesani (Consiglio presbiterale, Fondazione Lanza, Tribunale ecclesiastico diocesano) e triveneti (Commissione presbiterale regionale, Tribunale ecclesiastico regionale). Nel 1996 è stato anche designato responsabile diocesano per il Giubileo del 2000. Al termine del Giubileo viene nominato arciprete di Conselve, incarico che ha mantenuto fino al 2007 quando è diventato vicario generale della Diocesi di Padova.