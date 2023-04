PADOVA - Grande apprensione nella Chiesa di Padova per le condizioni di salute di monsignor Paolo Doni, 78 anni, uno dei preti più rappresentativi del clero padovano, già vicario generale con il vescovo Antonio Mattiazzo e con l'attuale Claudio Cipolla. Monsignor Doni infatti è in fin di vita dopo il malore avuto nella notte di martedì nella sua residenza alla Casa del clero di via San Girolamo, in centro storico. Subito soccorso dal direttore della struttura che ospita sacerdoti in quiescenza, don Paolo è stato trasportato con l'ambulanza del Suem all'ospedale civile dove i sanitari gli hanno riscontrato una emorragia cerebrale. Ricoverato in terapia intensiva, le sue condizioni si sono purtroppo aggravate nel corso della giornata di mercoledì, tanto che il vescovo Claudio si è recato in ospedale e gli ha amministrato l'unzione dei malati. Sia nella Via Crucis diocesana di mercoledì sera, che nella messa crismale celebrata ieri mattina in cattedrale con i sacerdoti della Diocesi, monsignor Cipolla ha rivolto un pensiero affettuoso e riconoscente per monsignor Doni e nei presenti alle due celebrazioni, laici e sacerdoti, giovani e maturi, era evidente il dispiacere per un prete che ha segnato la vita della Chiesa di Padova.

Nato a Paluello di Stra il 14 luglio 1944, don Paolo Doni è stato ordinato nel 1968 e successivamente ha approfondito gli studi di teologia a Milano e Roma. Dal 1976 è stato insegnante di teologia morale nel seminario Maggiore di Padova e dal 1986 al 2000 vicario episcopale per l'apostolato dei laici, assistente diocesano di Azione cattolica e canonico onorario della cattedrale. Contemporaneamente ha ricoperto incarichi in organismi ed enti diocesani (Consiglio presbiterale, Fondazione Lanza, Tribunale ecclesiastico diocesano) e triveneti (Commissione presbiterale regionale, Tribunale ecclesiastico regionale). Nel 1996 è stato anche designato responsabile diocesano per il Giubileo del 2000. Al termine del Giubileo viene nominato arciprete di Conselve, incarico che mantiene fino al 2007 quando diventa vicario generale della Diocesi di Padova, compito che ha svolto con unanime apprezzamento fino al 31 dicembre 2016. Successivamente monsignor Doni si è messo a disposizione delle necessità della Diocesi, guidando la comunità parrocchiale di Bertipaglia di Maserà fino allo scorso mese di luglio quando ha deciso di ritirarsi in Casa del Clero ma solo pochi giorni fa aveva presentato, insieme ad altri autori, un volume sulla vita di monsignor Giovanni Nervo, fondatore della Caritas italiana, a dieci anni dalla morte.