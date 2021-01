PADOVA - Mentre camminava per strada, ha fatto in tempo a rendersi conto che qualcosa di grave stava accadendo e ha subito telefonato alla moglie per avvisarla. Ma ormai era già troppo tardi. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.



É accaduto ieri mattina, intorno alle 8.45, in via Stefano Dall'Arzere all'Arcella. L'uomo era probabilmente uscito di casa per fare una passeggiata mattutina. In quel momento a in zona transitava una Volante della Questura che ha notato un capannello di persone intorno all'uomo disteso a terra. Gli agenti si sono immediatamente fermati per prestare soccorso. Ogni tentativo però è stato inutile. L'uomo, poi identificato come un settantaquattrenne di origine cilena, non dava già più segni di vita. Nel frattempo sul posto è arrivata l'ambulanza con i sanitari del Suem, allertati dalla moglie dell'anziano che subito si era preoccupata di chiamare il servizio di emergenza nella speranza che il malore accusato dal marito non fosse di tale gravità e che il congiunto potesse essere prontamente soccorso. Invece il settantaquattrenne ha perso la vita nel giro di brevissimo. Ogni sforzo per rianimarlo si è purtroppo rivelato vano. Probabilmente è stato colpito da arresto cardiaco. Un dramma che si è consumato sotto gli occhi costernati di numerosi passanti che a quell'ora frequentavano la via.

