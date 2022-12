Malore alla guida del furgone, 47enne esce di strada e muore

SACCOLONGO - Un uomo è morto in un incidente stradale a Saccolongo nel padovano ieri sera, sabato 3 dicembre. La vittima, un 47enne alla guida di un furgone, probabilmente per un malore, ha perso il controllo del mezzo uscendo di strada, illesa una seconda persona che era con lui. Sul posto i Vigili del fuoco di Abano Terme che hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l'uomo, nonostante i soccorsi è stato dichiarato morto dal personale medico del Suem 118.