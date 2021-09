Malore fatale in camerino da "Decathlon": muore donna di 50 anni

PADOVA - Malore fatale per una donna di 50 anni, Mariella Sato, di Cadoneghe ieri sera, 22 settembre, in via Venezia presso il negozio “Decathlon”. La donna è stata trovata accasciata a terra esamine in un camerino dal personale di vigilanza mentre, in fase di chiusura del punto vendita, controllava l’area, accorgendosi che uno dei camerini era bloccato insolitamente dall’interno. Subito è intervenuta una Volante della Polizia. Gli agenti hanno provveduto a informare il Pm di turno che ha disposto di mettere la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria.