PONTELONGO (PADOVA) - Muore improvvisamente a Roma subito dopo aver fatto una consegna con il suo camion: Pontelongo è in lutto per la repentina morte di Erino Furlan, 54 anni, avvenuta a Roma nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 maggio.

Erino Furlan, il malore durante il lavoro

A raccontare il fatto la figlia Giulia: «Papà era una gran bella persona, buona, sempre disponibile, nel suo lavoro come nella vita, lo dico come premessa perché davvero era così».

«Giovedì pomeriggio era partito da Loreo, nel rodigino, con il suo carico di pesce da consegnare in Lazio». L'uomo, da sempre camionista e che fa parte di una nota famiglia di conducenti di autotreni di Pontelongo, lavorava per una ditta polesana che produce pesce. «Una volta giunto nella capitale, aveva scaricato la merce e si era parcheggiato in un piazzale attrezzato, dove avrebbe riposato le ore necessarie, prima di fare ritorno in Veneto», prosegue la figlia. «Aveva bevuto un caffè al bar del parcheggio e ordinato già la colazione per la mattina presto, quando sarebbe dovuto ripartire. Tutto si è dunque consumato nelle prime ore di venerdì 31 maggio, perché una sua collega, alla quale lui stesso aveva fatto da insegnante per la guida dei messi pesanti, si è accorta che qualcosa non andava. Si è portata davanti al camion e ha visto che papà Erino non dava segni di vita. Ha così allertato i soccorsi, che sono arrivati rapidamente, ma che hanno solo potuto costatare la morte dovuta ad un probabile infarto».

Il lutto

Anche il titolare, legato da un lungo rapporto di amicizia con Erino, avendo visto che non dava segni di risposta al cellulare, ha allertato la vigilanza del rimessaggio, ma ovviamente era ormai troppo tardi. Non c'è stata necessità di autopsia perché la causa della morte era evidente. «Siamo venuti a prenderlo a Roma per riportarlo a casa», aggiunge la figlia Giulia che è andata nella capitale con la mamma Maila e la sorella Nicole. Erino era separato e conviveva felicemente con Giovanna, ma aveva un ottimo rapporto con la famiglia di origine. «Abbiamo preferito lasciare a casa la nonna Gigliola e nonno Marino, genitori di papà, vista la loro età». L'uomo, come detto fa parte di una famiglia, i Furlan, da sempre camionisti e in queste ore sono tanti i messaggi che giungono alla famiglia da tutta Italia, dove nel tempo Erino aveva seminato rapporti di amicizia, attraverso il lavoro, ma anche con la sua passione, le motociclette Harley Davidson. Era attivo socio della associazione mototurismo di Agna e saranno gli amici biker ad accompagnarlo per l'ultimo saluto: le esequie infatti saranno celebrate sabato mattina alle 10.30 nella chiesa di Pontelongo, dove stasera alle 20 verrà recitato il Rosario in suo suffragio.