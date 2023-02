PADOVA - Un uomo di 50 anni di Andria è ricoverato in rianimazione dopo un malore che ha provocato un incidente sul lavoro al mercato ortofrutticolo. È successo alle 3 della notte tra martedì e mercoledì nei magazzini di corso Stati Uniti. In cabina c'erano due autisti che si erano alternati alla guida. Stavano trasportando degli ortaggi che dovevano scaricare al mercato ortofrutticolo. L'uomo, dipendente della Patrno Pasquale, in provincia di Barletta-Andria-Trani, stava aiutando un collega a parcheggiare il tir. Il 50enne poco prima aveva detto di non sentirsi troppo bene, con senso di nausea, dolore al petto e capogiri. Durante le manovre, il conducente del mezzo, ha sentito il camion urtare qualcosa e un urlo. Sceso precipitosamente dal mezzo per vedere meglio, visto che non scorgeva il collega che era finito nell'angolo cieco della visuale, il camionista ha visto che il 52enne era finito sotto la ruota posteriore sinistra del tir. Il ferito era disteso a terra, con una mano e una gamba sotto la ruota.

Subito sono accorsi all'esterno alcuni lavoratori del Mercato che l'hanno fatto sedere sulla banchina nell'attesa dei soccorsi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del Suem, la polizia, i carabinieri e lo Spisal. L'uomo è stato rianimato sul posto e poi, una volta stabilizzato, trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in rianimazione per via non delle ferite riportate nell'incidente - la frattura di gamba e mano -, ma per il malore. È stato ascoltato l'autista che ha raccontato come si erano svolti i fatti, pochi istanti prima che potessero scaricare gli ortaggi. «Siamo molto attenti alla sicurezza ma in questo caso potevamo fare ben poco - ha assicurto il presidente Maurizio Saia affiancato dal direttore Francesco Cera - Speriamo che l'autista si rimetta». Anche dall'azienda il titolare ha confermato l'accaduto, confidando che il dipendente possa rimettersi presto e tornare al lavoro.