TREBASELEGHE Si è sentito male mentre era in bicicletta. È morto poco dopo in ospedale nonostante i tentativi messi in atto dai medici di rianimarlo. La vittima si chiamava Alessandro Marcon. Aveva 43 anni, faceva il lattoniere e viveva con la madre in via Malcana a Sant'Ambrogio di Trebaseleghe. Era un grande sportivo e adorava la bicicletta. Il dramma si è consumato ieri alle 15 in via Montello a poche decine di metri dal confine con Piombino Dese. Il ciclista avrebbe accusato un malore che gli ha fatto rallentare la corsa. Poi si è fermato, sperando forse che fosse solo un momento di stanchezza. Così non è stato ed è stramazzato a terra privo di sensi. Alcuni passanti hanno visto la scena e hanno subito chiamato i soccorritori. Sul posto è giunta un'ambulanza del Suem 118, ma il personale medico, intuendo la gravità della situazione, ha chiesto l'ausilio dell'elisoccorso. Il 43enne non ha mai ripreso conoscenza.

SOCCORSO E' stato sottoposto per interminabili minuti a manovre rianimatorie e poi è stato condotto all'ospedale di Padova dall'elisoccorso di Treviso. Arrivato al nosocomio euganeo, qualche minuto dopo il suo cuore ha smesso di battere. Della vicenda sono stati messi al corrente i carabinieri della Compagnia di Cittadella. I militari dell'Arma, dopo aver ascoltato anche alcuni passanti, hanno escluso che potesse trattarsi di un incidente magari con un'auto. L'uomo è caduto autonomamente a seguito di un improvviso malore che di fatto l'ha ucciso. Sgomento in paese a Trebaseleghe dove la notizia è giunta in serata. Da quanto si è appreso Alessandro Marcon amava andare in bicicletta e lo sport in generale. Non è dato sapere al momento se soffrisse di patologie pregresse. Di sicuro quando è uscito di casa ed è montato in sella stava bene e nulla faceva pensare alla sua tragica fine. La salma si trova ora all'istituto di Medicina legale dell'ospedale di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non è escluso che la magistratura, vista l'età della vittima e l'evento improvviso occorso, decida di approfondire gli accertamenti e di effettuare l'autopsia.

