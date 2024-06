SETTEVILLE (BELLUNO) - Nel rispondere alla classica domanda "Cos'hai fatto quest'estate?", al primo tema scritto dopo il rientro dalle vacanze estive, i ragazzi del campo scuola di Malga Camparonetta saranno particolarmente ispirati: anche quest'anno vivranno esperienze, per una volta al netto della tecnologia, a tu per tu con la natura, con la responsabilità di prendersi cura degli animali e persino della fornitura d'acqua, scoprendo che non è né illimitata né "gratuita". L'appuntamento, organizzato ad Alano di Piave sul versante bellunese del Monte Grappa, si ripete ormai da ormai diversi anni, da quando due padovani, Lisa Ferraresi e Thomas Berini si sono messi in testa di applicare la didattica al mondo degli animali da cortile e alla montagna.

LE ORIGINI

Una storia d'amore che inizia nel 2010, letteralmente, con il salvataggio di un asino destinato al macello. «L'asino ha un'intelligenza notevole: sa scegliere - spiega Lisa -, che si è formata specificamente in questo campo. Il cavallo è istintivamente portato a rimanere vicino a te, l'asino deve sceglierlo. A livello didattico, l'asino fa da mediatore alle emozioni di chi interagisce con lui: fa da specchio e per questo è terapeutico per le persone iperattive e con l'Adhd. Se vogliono interagire con l'animale devono trovare una chiave per restituirgli serenità e di conseguenza trovano la loro. In più, ha dimensioni più adatte per essere avvicinato dai ragazzi ed è più adatto ad accompagnare nel trekking. In modo diverso, ma anche la mucca ha caratteristiche simili». La coppia ha deciso di partecipare al bando per la gestione della malga, che è di proprietà del Comune e l'unica nell'area a uso turistico invece che agricolo. Angelo Zancaner, vicesindaco uscente di Alano, aveva appoggiato con forza l'iniziativa. Oggi Malga Camparonetta ospita sei asini, un mulo, un cavallo e una mucca: tutte le fasce d'età possono interagire con loro. Si trova a 1264 metri d'altezza ed è stata recentemente munita di un nuovo impianto fotovoltaico (i primi anni, di notte, si utilizzavano le candele) ma e forse in questo sta la forza del campo estivo non ha utenze d'acqua potabile e anche quella per i servizi è limitata.

LA VITA SUL GRAPPA

È presente un serbatoio d'acqua piovana, ma se i ragazzi vogliono rifornire la borraccia devono scendere alla prima fontana di Alano. Per questo, ogni giorno riempiono un litro e mezzo di acqua in una bottiglia e quella deve bastare (salvo emergenze e pasti) fino al giorno dopo. Perché così si vive e si è sempre vissuto sul Grappa. Più che un campo scuola, quindi, quello dell'associazione "Permesso passa il musso" è un campo avventura che ogni anno viene scelto da più di duecento ragazzi da tutt'Italia e anche dall'estero, quest'anno da Austria e Svizzera. Mantiene collaborazioni anche con diverse scuole e, dal 2012, con il reparto di Neuropsichiatrica infantile di Padova. «Me ne servirebbero due di malghe per le richieste che abbiamo» spiega Lisa, che racconta anche della sua lotta per mantenere prezzi democratici, senza trasformare l'esperienza in un campo scuola di soli bambini con famiglie benestanti. Tra gli educatori, Davide Pegoraro e Luca Turchetto sviluppano la parte di trekking, di storia e di "sopravvivenza outdoor", mentre Fabio Dartora tiene lezioni sulla fauna locale.

In questo contesto, fa capolino a Malga Camparonetta anche il lupo, che in passato ha predato una capra vicino alla struttura. Ma Lisa e suo marito Thomas mantengono un atteggiamento di tolleranza nei confronti del predatore: «Quella volta è stata colpa mia, non del lupo. Avrei dovuto chiudere la capra nel recinto e sorvegliarla. Quello è il compito di un gestore: ci siamo abituati a non farlo ma ora il lupo fa parte della biodiversità del Grappa. E anche questo bisogna insegnare ai ragazzi».