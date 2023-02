ANGUILLARA VENETA - Lo scorso novembre nella sua pagina Facebook Stefania Randi, 48 anni di Monteforte nel comune di Anguillara Veneta scriveva: «Oggi dal cancro si può guarire, oppure si può imparare a convivere con la malattia, e molti ci riescono. Ma “normali” non si è mai più. Si è diversi, un’altra cosa, spesso migliori, più consapevoli, più dolci. Ma niente è più come prima. Il cancro è vigliacco, il cancro è tenace, rode e corrode, si nasconde per attaccare all’improvviso, sparisce per poi riapparire e colpire».

Dopo aver combattuto per tre anni come una leonessa, Stefania Randi, storico militante della Lega si è arresa al male che le ha tolto ogni forza. E’ morta avvolta dall’affetto del marito Stefano e dei figli Gaia di 20 e Amos di 28 anni che fino all’ultimo respiro non l’hanno mai abbandonata un istante.



IL RICORDO

Stefania, conosciuta da tutti per la sua solarità, amava il mare e le canzoni di Vasco Rossi. Era sempre pronta ad aiutare gli altri. Amava circondarsi di amiche ed amici, era impossibile litigare con lei. Un cuore d’oro, una persona che tutti vorrebbero avere nella propria compagnia. Il classico collante, un perno indispensabile. Con l’arrivo dell’emergenza Coronavirus Stefania ha iniziato ad avvertire qualche disturbo. All’inizio sembravano problemi passeggeri, poi le visite e gli accertamenti l’hanno messa di fronte ad una realtà dura. La strada si è fatta in salita, ma la quarantottenne non si è tirata indietro, voleva guarire. Ha seguito tutte le cure in maniera meticolosa, perché in cuor suo era innamorata della vita.

Il suo quotidiano girava attorno alla famiglia: vedere i suoi figli felici e il marito gratificato la rendevano una donna realizzata. Nel mondo della politica, da sempre vicina al mondo della Lega, ha stretto amicizie con centinaia di persone che adesso la piangono e la ricordano come una combattente dall’inesauribile cuore. Difficile in poche parole riassumere chi fosse Stefania. Sta di fatto che poche ore prima di chiudere per sempre gli occhi ha abbracciato i suoi amici più cari e la famiglia riferendo loro di stare tranquilli e che gli voleva un mondo di bene.



L’ULTIMO SALUTO

I funerali di Stefania Randi saranno celebrati nella chiesa di Borgoforte di Anguillara Veneta martedì 21 febbraio alle 15.30. E’ prevista la partenza dall’ospedale di Schiavonia alle 15. Il marito Stefano, per voce di una sua cara amica, ha riferito: «Scrivete solo cose belle, mia moglie Stefania era una donna forte, non l’ho mai vista in crisi neppure di fronte ad uno stato psicofisico difficile da superare. Era questa la sua forza che l’ha fatta diventare una persona speciale e che ora manca a tutti».

LA POLITICA

Decine le attestazioni di vicinanza che sono pervenute ai familiari di Stefania soprattutto dalle sezioni della Lega di tutta la provincia di Padova e non solo che durante gli incontri pubblici amavano confrontarsi con Stefania e “rubarle” quell’innato ottimismo e spirito di sacrificio che l’hanno sempre contraddistinta nelle sue battaglie.