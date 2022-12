CARMIGNANO - I lunghi ed avventurosi giri in moto con gli amici e con la moglie, con la libertà che permette il viaggio fatto con l'aria che ti accarezza il volto. La passione sugli spalti per la squadra del cuore, quella dai colori nero ed azzurro. La maestria nel realizzare caminetti. E poi, anniversari ed occasioni condivise il più possibile con gli affetti della famiglia o con la compagnia, in festa. Esperienze di vita che diventano ora preziosi ricordi perchè purtroppo la vita è stata fermata dalla malattia a 58 anni. È mancato sabato scorso Simone Sabadin, originario di Carmignano di Brenta, dove viveva sposato con Romina Dal Soglio. Il loro amore è diventato nuova famiglia che poi si è allargata con i regali più grandi, i figli Andrea e Nicola, rispettivamente di 26 e 21 anni. Le esequie si celebrano oggi alle 15 nella parrocchiale di Carmignano di Brenta. In tanti ieri sera alla preghiera di suffragio. «Ci eravamo conosciuti non in paese, ma frequentando le scuole superiori a Vicenza - ricorda la moglie - Si conoscevano i nostri genitori abitando a poche centinaia di metri di distanza li uni dagli altri. Ora non ci sono più. La mamma di Simone è mancata lo scorso febbraio. Ci siamo sposati nel 1993».

Laborioso Simone Sabadin che era un artigiano, lavorava in proprio realizzando caminetti. Una decina di anni fa la diagnosi della particolare malattia. «Una bronchite cronica ostruttiva - continua la signora Romina con grande forza d'animo accompagnata dalle numerosissime attestazioni di stima ed affetto verso il marito che giungono in queste ore - Quando è stata scoperta era già in uno stadio avanzato. Unica soluzione, senza la certezza assoluta della guarigione, un trapianto di polmoni. Donazione difficile da trovare nella considerazione anche dell'età e che era ex fumatore. Gli ultimi tre anni Simone li ha trascorsi a casa». Certamente gli affetti dei suoi cari, dei parenti e degli amici lo hanno sempre sostenuto, fino all'ultimo. Vulcanico Simone, ricorda sempre la moglie: «Interista sfegatato, abbonamento a San Siro, per anni attivo nel locale Inter Club. Organizzatore di trasferte, grande supporter. C'era poi la passione per la motocicletta con viaggi anche all'estero ad esempio in Grecia o in Spagna. Amava stare in compagnia, organizzare momenti di festa, una persona veramente d'amicizia». Traspare con tutta evidenza anche nei numerosi messaggi di cordoglio espressi anche via social. I familiari, nel rispetto dello spirito altruista del loro caro, invitano chi lo desidera a donare quanto per gli omaggi floreali, ad opere di bene, e rivolgono un particolare ringraziamento al medico Maurizio Toniolo ed al personale infermieristico per le cure domiciliari del Distretto carmignanese.