CORREZZOLA (PADOVA) - Lutto a Concadalbero: è deceduto martedì all'età di 56 anni Gianluca Guido Marcato, amministratore comunale di lungo corso, già vicesindaco di Correzzola, ma anche cognato del senatore padovano Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato al Ministero della giustizia nel governo Meloni. É stata una lunga malattia, di quelle che purtroppo sono progressive, che ha colpito Marcato circa cinque anni fa, alla soglia dei cinquant'anni e contro la quale medici e personale sanitario si sono spesi, ma purtroppo senza successo, se non consentire a Gianluca di poter vivere con i suoi familiari l'ultimo tratto della vita. Marcato, nato a Concadalbero, si era diplomato geometra ed aveva trovato lavoro in aziende di costruzione. Questa sua dimestichezza con le opere pubbliche gli valse il posto di vicesindaco nella prima amministrazione guidata da Mauro Fecchio, storico primo cittadino di Correzzola. Proprio l'attuale sindaco Fecchio traccia il profilo politico di Gianluca Guido Marcato: «Eravamo stati consiglieri di minoranza dal 1994 al 1999, con la mia prima amministrazione affidai a Gianluca, come tutti lo chiamiamo in paese, l'incarico di vicesindaco. E fu una mossa vincente, perché venivamo da diversi anni di opposizione, ma trovarsi a dover amministrare con la presenza di un tecnico capace, come era Marcato, segnò proprio la differenza. Tanto che nel secondo mandato, nel 2004, lo riconfermai nell'incarico», aggiunge Fecchio.

Le dimissioni

Gianluca Marcato nel 2006 decise poi di lasciare l'incarico di amministratore comunale, per dedicarsi alla vita professionale, aprendo una attività in proprio, oltre che alla famiglia. Nel 2018 i primi sintomi della malattia, che nonostante la gravità, grazie alla forte fibra di Gianluca e alle cure intraprese, gli ha consentito di vivere anche qualche pausa di serenità tra un ciclo di terapie e l'altro. Era molto legato al paese di origine Concadalbero, frazione di Correzzola, dove, nonostante si fosse poi trasferito a Cantarana, tornava frequentemente. «Gianluca si era impegnato con particolare vigore per salvaguardare la presenza delle scuole a Concadalbero, tanto che quando la parrocchia ci fece presente che non poteva più gestire la scuola materna, il Comune, grazie all'impegno di Marcato, realizzò sia l'asilo nido, mentre furono sistemate le vecchie scuole elementari, dove trovò sede la materna comunale. Tutte e due ancora in funzione proprio per quella bella intuizione di Gianluca», racconta il sindaco Mauro Fecchio, con la voce rotta dall'emozione: «É davvero una grande perdita per Correzzola e sabato mattina saremo presenti in forma ufficiale alle esequie». Gianluca Marcato lascia la moglie Giuliana, le figlie Rosa e Flora, le sorelle Paola e Debora, quest'ultima coniuge del sottosegretario Ostellari. I funerali saranno celebrati sabato mattina a Concadalbero alle 10, Rosario sempre in chiesa venerdì alle 20.30.