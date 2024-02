Padova. É morto l'ex medico Gian Luca Cappuzzo per una grave malattia. Nel 2006 avvelenò e uccise la moglie per gelosia

PADOVA - É morto Gian Luca Cappuzzo, 53 anni, all'ospedale di Dolo dopo aver lottato a lungo contro la malattia. L'ex medico era stato condannato per aver ucciso nel 2006 la moglie Elena Fioroni.

Ricoverato nell'ospedale del Veneziano per l'aggravarsi delle sue condizioni, si è spento lunedì sera 5 febbraio.

L'omicidio della moglie

Cappuzzo fu arrestato dalla polizia il 10 febbraio 2006. All’epoca aveva 37 anni ed era un medico specializzando nel reparto di Chirurgia. Decise di uccidere la moglie Elena, psicologa, 31 anni, la sera tra l’8 e il 9 febbraio nella villetta a Voltabarozzo. La donna era stata anestetizzata con etere, poi avvelenata con tre iniezioni di benzodiazepine, un ansiolitico, e di etilcarbammato, una sostanza cancerogena usata anche nei pesticidi. Poi il marito aveva adagiato il corpo nella vasca da bagno, aveva tagliato i polsi e aveva spedito anche due sms dal suo telefono, cercando di spacciare l’omicidio per suicidio. Scoperto dopo poche ore, fu accusato di omicidio aggravato dal rapporto di parentela, dall’uso di sostanze venefiche e dalla premeditazione. In via definitiva è stato condannato a 26 anni di carcere. Solo un anno più tardi ammise di aver ucciso la moglie per gelosia quando aveva capito dell’amore di Elena per un maestro di sci.

Cappuzzo era stato condannato a 26 anni ed era recluso al Due Palazzi. Ha ottenuto la semilibertà e poi gli arresti domiciliari proprio a causa delle sue gravi condizioni di salute.