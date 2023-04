CANDIANA (PADOVA) - Addio a un uomo di pace, amato marito e padre, ma anche anima della comunità civile e cristiana di Candiana: si è spento, per le conseguenze di una grave malattia che si era manifestata meno di un anno fa, Andrea Vianello, 50 anni, compiuti lo scorso dicembre.

Il lavoro e l'impegno sociale

Era un apprezzato tecnico alla Mta di Conselve, una realtà imprenditoriale che da 30 anni produce apparecchiature per il trattamento dei gas compressi, la refrigerazione industriale e il condizionamento dell'aria. Sposato con Silvia, la coppia ha due figli Fabio e Beatrice. Andrea era componente del Consiglio Pastorale unitario dell'Unità Pastorale di Arre, Arzercavalli, Candiana, Fossaragna e Pontecasale, vice presidente dell'associazione "Noi" di Candiana, che gestisce le attività promosse dal patronato parrocchiale, ma era anche alla guida della locale sezione dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, il corpo dove aveva prestato servizio militare in età di leva ed al quale era sempre rimasto molto legato. Una vita serena e di impegno sociale nella comunità del Conselvano, funestata improvvisamente dai sintomi del male, che nonostante l'immediato intervento dei sanitari, era ormai avanzato e in poco tempo lo ha portato al decesso.

Il cordoglio

Grande il cordoglio in paese. «Andrea è sempre stato una delle anime vitali della nostra comunità impegnandosi per il bene di Candiana senza risparmio, sono e siamo tutti davvero costernati e vicini al lutto che ha colpito la sua famiglia», afferma il sindaco Luca Manfrin. Alle ultime elezioni amministrative, Andrea Vianello era stato in lista con Chiara Brazzo nell'ultimo rinnovo amministrativo nel 2019. «Era una persona splendida Andrea - il ricordo di Brazzo - con il quale abbiamo condiviso tante iniziative per il nostro paese. Era un uomo sempre propositivo, che ci spronava a valorizzare la nostra terra, fino all'ultimo abbiamo sperato in un miracolo. Una persona concreta che portava sempre a termine gli impegni che si assumeva: doverlo salutare è un dolore immenso».

La parrocchia di Candiana era la seconda casa di Andrea, un valido collaboratore per il parroco don Leopoldo Zanon. «Era un uomo di pace e di relazioni che amava tessere all'interno della comunità, tra i gruppi, era una cerniera tra le diverse realtà: ha fatto della sua vita un grande dono. Quando mancano persone come Andrea mi chiedo sempre chi ne prenderà il posto, sono esempi da seguire. Andrea era anche un uomo di grande fede e innamorato della sua famiglia, alla quale siamo vicini». Proprio per il suo impegno in parrocchia la famiglia ha chiesto di devolvere eventuali somme per i fiori al restauro del campanile del Duomo di Candiana, dove le esequie saranno celebrate domani alle 15.30. Il rosario di suffragio questa sera alle 19.