CONSELVE (PADOVA) - Addio Miriam, edicolante sempre sorridente. Un nuovo, ennesimo lutto ha colpito la cittadina nei giorni della Pasqua. È mancata nella serata di sabato scorso Miriam Marcato, che da decenni gestiva la storica edicola in centro. Sessantacinque anni, coniugata con Mario Zanellato, aveva rilevato la rivendita di giornali che da sempre la famiglia Zanellato gestisce in piazza XX settembre. Mario Zanellato, già docente alle scuole medie di Bagnoli di Sopra, aveva rilevato da una zia l'attività, che prima di essere dove si trova attualmente, sotto i portici, era collocata in un angolo di uno dei palazzi della piazza, ma sempre tenuta dagli Zanellato di via Palù. Miriam Marcato aveva preso in gestione l'edicola, dopo che il Comune aveva ristrutturato il palazzo comunale ricavando al piano terra, la Loza per i Conselvani, alcuni ambienti commerciali, tra i quali anche uno spazio destinato ad edicola. Nota per la sua cordialità, Miriam accoglieva i clienti sempre con il sorriso ed era pronta ad una battuta, tanto che la rivendita dei giornali era una meta per commentare i fatti accaduti non solo a Conselve, ma anche in Italia e all'estero.

L'edicola Zanellato prima e Marcato poi era una delle poche del Conselvano: il mercoledì, giorno di mercato nella cittadina, era frequente incrociare persone provenienti dalle diverse località del territorio che si recavano in centro per la spesa e con l'occasione acquistavano anche il quotidiano. Miriam Marcato si era ammalata poco più di un anno fa, ma aveva sempre continuato a gestire l'edicola, seppure con il supporto del marito Mario, sottoponendosi alle cure necessarie allo Iov. L'evoluzione della malattia negli ultimi tempi è stata particolarmente aggressiva, solo pochi giorni prima del decesso Miriam era stata vista in ospedale, sofferente ma ancora sorridente, nonostante il male incurabile. Il decesso, come detto, è avvenuto nella tarda serata del sabato santo. Il giorno di Pasqua, in molti, recatisi in edicola, l'hanno trovata chiusa per lutto: e grande è stato il dolore, ma anche lo stupore, anche perché si aggiunge ad una serie lunga di lutti che negli ultimi giorni hanno colpito la cittadina. Cinque decessi in pochi giorni, tra i quali quello di Matthias Paolo Peraro di 49 anni, e di monsignor Paolo Doni, già arciprete di Conselve e vicario generale della Diocesi di Padova, che in paese ha lasciato un vivo ricordo. A questi si è aggiunta anche la morte di Miriam Marcato, a soli 65 anni. La donna oltre al marito Mario Zanellato lascia l'amata figlia Francesca e il fratello medico Galdino. Le esequie saranno celebrate venerdì 14 aprile alle 10 nel Duomo di Conselve, con partenza dall'obitorio di Schiavonia.