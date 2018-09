Sara, affetta da 26 anni da una malattia mitocondriale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PADOVA - Una passeggiata per Sara e per tutti coloro che, come lei, sono affetti da una, insieme di patologie ereditarie molto eterogenee per le quali ancora non esiste una cura. Hanno in comune il fatto di essere determinate dal malfunzionamento dei mitocondri, le centrali energetiche della cellula. L'organismo si ammala in maniera progressiva, a partire da quegli organi e apparati che richiedono un maggior fabbisogno energetico, come il cervello, il sistema nervoso, i muscoli, il cuore, la vista e l'udito. Ogni caso è diverso dall'altro, e tutto questo rende queste malattie molto difficili da riconoscere e diagnosticare.