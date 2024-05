SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Un lavoro che per lei era passione quello della pasticcera, una vera e propria arte nata dalla storica attività di famiglia, il panificio, aperto a Santa Giustina in Colle dal 1850, dove anche lei ha cominciato a lavorare scegliendo poi, 25 anni fa, di aprire una propria attività, una pasticceria, coadiuvata da una sorella. Le sue dolci creazioni spesso parlavano per lei, sempre gentile, cortese, e laboriosa. Ieri alle 4 del mattino nella sua abitazione, una malattia diagnosticata 9 anni fa si è portata via per sempre a 57 anni, Mara Bertolo. Sempre al suo fianco mamma Maria, papà Aronne, il fratello Giovanni, le sorelle Clara, Monica e Anna, la cognata Michela, i cognati Armando, Marco e Gianluca, ed i 13 nipoti per i quali lei che non era sposata, era punto di riferimento, una seconda mamma.

«Mara ha affrontato sempre con forza, tenacia e determinazione le cure e i tre interventi chirurgici - ricordano i familiari - Sempre disponibile con tutti, mai arrabbiata, aveva desiderato aprire la pasticceria che la vedeva molto impegnata, dalle 4 del mattino, l'ora in cui ci ha lasciati, riposando un po' nel pomeriggio rimettendosi poi all'opera alla sera. A lei pesava relativamente essendo appunto una passione. Amava le passeggiate ed andare al mare e rimanere con i nipoti per i quali era un riferimento. Ha cercato di lavorare finchè le è stato possibile. A marzo i valori si sono alterati. A Pasquetta c'è stato il ricovero e la chiusura dell'attività per la quale vedremo il da farsi». Oggi alle 19,30 nella chiesa parrocchiale la preghiera di suffragio, sabato alle 10 le esequie. La famiglia ringrazia la dottoressa Rosanna Ruffato, l'ex direttore dell'unità di chirurgia Valentino Fiscon e l’equipe di oncologia diretta da Alberto Morabito, per le amorevoli cure prestate alla loro cara Mara. Numerose le attestazioni di cordoglio che stanno giungendo alla famiglia Bertolo anche attraverso i social, che attestano come Mara fosse profondamente stimata come persona e come professionista dell'arte pasticcera. Tra queste anche quella del sindaco Moreno Giacomazzi, espresse a titolo personale ed a nome di tutta la comunità: «Abbiamo appreso la triste notizia della prematura scomparsa di Mara Bertolo. Cara Mara, con la tua arte di pasticciera hai saputo rendere dolci tutti i momenti importanti della nostra vita. Ci mancherai, ci mancherà il tuo sorriso e la tua dolce timidezza. A nome mio, dell'Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, sentite condoglianze alla famiglia».