Magnete piazzato sul contatore per "rallentarlo" e dimezzare le bollette

SAONARA - Sono riusciti a farla franca. Ma ora la Procura sta per presentare loro il conto. Il pubblico ministero Sergio Dini ha fatto notificare nei giorni scorsi ad una coppia di cinesi quarantenni l'avviso di conclusione indagini. I due,, contitolari di un laboratorio tessile, sono accusati diaggravata. E rischiano di dover affrontare un processo in cui l'Enel si costituirà parte civile nel tentativo di ottenere il risarcimento del danno. Marito e moglie avevano trovato un modo del tutto originale di ridursi in maniera indebita l'ammontare delle bollette dell'energia elettrica nel capannone di Saonara dove svolgono la loro attività imprenditoriale.