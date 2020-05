Strage di Capaci, un lenzuolo bianco dalla finestra dell'Università

PADOVA - L'Università di Padova ricorda tutte le vittime di mafia con un lenzuolo bianco dalla finestra centrale di Palazzo Bo, sede del rettorato. «Un omaggio a tutte quelle persone che hanno lasciato col loro sacrificio un segno indelebile nella storia del nostro Paese - afferma il rettore Rosario Rizzuto - L'Università di Padova accoglie così l'invito della Fondazione Falcone per dare un segno forte, visibile, nella Giornata della Legalità, a 28 anni dalla strage di Capaci». «Così come facciamo nostro l'appello di Maria Falcone, anima della Fondazione: questo giorno è dedicato anche a tutte le persone che - in questo periodo così difficile - si sono dedicate e si stanno dedicando al benessere degli altri, anche al costo della vita - conclude -. Un modo per continuare a dire grazie a chi, quotidianamente, contribuisce a far andar avanti l'Italia». © RIPRODUZIONE RISERVATA