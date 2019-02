'Ndrangheta in Veneto, l'imprenditore vessato ora vive in una roulotte

di Davide Tamiello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il nome di Domenico Multari, 58enne veronese di Zimella, ma con radici che affondano nella Calabria di Cutro, è da anni nel mirino dell'antimafia. Gheddafi, come viene soprannominato per la sua vaga somiglianza all'ex leader libico, nella vita ha fatto l'imprenditore edile e ha gestito un ristorante-pizzeria nella sua Zimella. Paravento professionale del suo vero volto da boss: elemento di spicco del clan Nicolino Grande Aracri, accostato in passato anche alla cosca di Antonio Dragone, boss 'ndranghetista...