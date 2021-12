ALTA PADOVANA L’accusa è pesante: violenza sessuale ai danni di sei scolari della scuola elementare. Sul banco degli imputati è seduto il maestro Maurizio Tiralongo, 47 anni e residente in provincia di Siracusa. Ieri il pubblico ministero Cristina Gava, davanti ai giudici del Tribunale collegiale, ha chiesto una condanna a 5 anni e sei mesi. Inoltre, in caso di sentenza sfavorevole, dovrà risarcire le vittime e i rispettivi genitori per un totale di 850 mila euro. Non dovesse riuscire a pagare, i danni saranno a carico del Miur (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca).

La lettura della sentenza è stata fissata per il prossimo 23 di febbraio. Il maestro, difeso dai legali Giovanni Lamonica e Simonetta Pastorello, era già stato sospeso dal servizio con provvedimento della direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.

I FATTI

L’insegnante avrebbe in più occasioni allungato le mani sui ragazzini, cinque maschi e una femmina, di 9 e 10 anni e di due diverse scuole elementari ma dello stesso plesso scolastico. Sarebbe stata sua abitudine chiamarli vicino a sé sulla cattedra oppure avvicinarsi ai banchi, mettersi in ginocchio a fianco degli scolari e toccarli sulle cosce, sul fondo schiena e nelle parti intime, arrivando anche a tirare qualche pizzicotto. Gli episodi accertati dai carabinieri sarebbero concentrati in un arco di pochi giorni, tra la fine di febbraio e i primi di marzo del 2016. Sono state due colleghe del maestro a segnalare l’accaduto alla dirigente scolastica che ha subito presentato la denuncia in Procura.

LE INDAGINI

Gli investigatori dell’Arma hanno raccolto ulteriori testimonianze e precisi riscontri. Le sei vittime, costituitesi parte civile con l’avvocato Alberto Antonello, sono state poi ascoltate in audizione protetta, anche in presenza di una psicologa dell’Ulss 6 di Cittadella con funzioni di ausiliario di polizia giudiziaria. I minori avrebbero confermato le accuse, ricostruendo con precisione le pesanti attenzioni sessuali rivolte dal maestro. Il 22 marzo 2016 era poi scattata la mannaia dell’Ufficio Scolastico regionale del Veneto. La direzione generale aveva disposto con effetto immediato la sospensione dal servizio dell’insegnante supplente.

LA DIFESA

Il maestro, che ha voluto affrontare il processo, si è sempre professato innocente raccontando di non avere capito cosa potesse essere successo con gli studenti. Gli avvocati della difesa, durante il dibattimento, hanno sottolineato come le testimonianze delle presunte vittime non siano state raccolte in maniera regolare. La dirigente scolastica, infatti, avrebbe sentito i bambini tutti insieme con il pericolo di essersi condizionati uno con l’altro.