PADOVA - Alle 23 ha mandato gli ultimi messaggi di buonanotte alle amiche. Poi si è distesa sul divano con l’amato cagnolino Bubu accovacciato sulle gambe. Ed è così che il figlio l’ha trovata la mattina dopo, priva di vita. È passata dal sonno alla morte senza accorgersene, con la bestiola a vegliarla per ore, leccandola di tanto in tanto nel tentativo di svegliarla. Se n’è andata per sempre nella notte tra venerdì e sabato, infatti, Paola...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati