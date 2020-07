CARMIGNANO DI BRENTA - «Dedita al prossimo. Maestra, moglie e madre meravigliosa, dopo una vita di semplici quanto profondi affetti, è mancata Consuelo Gallo». Sono queste le parole che accompagnano la notizia della scomparsa, martedì scorso, dell’amata insegnante. Nessuno meglio del marito Luciano Berlanda e dei figli Riccardo e Fabio, rispettivamente di 29 e 27 anni, poteva condensare con pochissime, ma profonde parole, l’essenza dei cinquantasei anni della moglie e mamma.

Al loro dolore si uniscono le comunità di Camazzole dove la famiglia abita e del capoluogo Carmignano di Brenta e poi della vicina San Pietro in Gù. In queste due municipalità Consuelo Gallo ha svolto la sua attività di insegnante di scuola primaria.



IL RICORDO

Per lei più di una professione, una vera e propria vocazione, come in tanti le hanno riconosciuto nel corso degli anni fino ad oggi. Con la sua opera e con quella dei colleghi, ha contribuito ad avviare alla vita ed in particolare alla formazione, centinaia di giovanissimi. Molte le attestazioni che stanno giungendo alla famiglia da parte degli ex alunni.

Il dirigente del comprensivo di San Pietro in Gu Francesco Callegari ed i colleghi, sono sempre stati vicini alla maestra Consuelo che dal dicembre del 2018 aveva cominciato le cure per la malattia che purtroppo è riuscita ad avere il sopravvento. Consuelo non ne faceva un peso, la affrontava cercando il più possibile che non influisse sulla sua quotidianità. Fino a sabato scorso ad esempio, ha accudito la mamma malata ed ospitata nella sua casa. Le era naturale dedicarsi agli altri a cominciare dagli affetti familiari. Una persona discreta, che non amava affatto i superlativi assoluti, alla quale non piaceva il clamore e che si impegnava appieno per portare a termine le cose che aveva deciso di fare. Una dedizione nei confronti del prossimo che le era naturale, senza nulla chiedere in cambio, felice ed appagata semplicemente per aver fatto del bene agli altri. Anche questo rimaneva assolutamente nella sua sfera privata. Tanta era la sua semplicità, quanto profondi erano i valori nei quali ha sempre basato la sua vita, trasmettendoli a figli e discenti.



LE PASSIONI

Lettura, giardinaggio, cucito, alcune delle sue passioni. Senza dubbio ha contribuito alla crescita di tante persone e certamente ognuna di esse porterà con sè quanto condiviso con Consuelo. Questo il vero tesoro, inestimabile, che rimane indelebile, oltre la vita che si è fermata troppo presto. Le esequie di Consuelo Gallo si celebrano oggi alle 10 nella chiesa parrocchiale di Carmignano di Brenta, partendo dall’ospedale di Cittadella. Dopo la messa il feretro sarà cremato. La famiglia invita quanti lo desiderano a devolvere eventuali offerte all’Istituto oncologico veneto di Padova, attraverso bonifico bancario (Iban: IT 02 J 01030 12134 000001101005) con causale “donazione in memoria di Consuelo Gallo”. Un segno di grande vicinanza a tutti coloro che stanno lottando contro il tumore ed ai professionisti che attraverso la ricerca stanno cercando di debellare definitivamente questa malattia ancora curabile purtroppo solo in parte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA