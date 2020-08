PADOVA - «Non dormo la notte al pensiero di lasciare i miei bambini. Sono davvero scossa, per loro sarà un altro trauma dopo quello dovuto al coronavirus».

Alessandra, maestra elementare, ha la voce incrinata ma riesce a trattenere le lacrime, facendo qualche pausa tra una frase e l’altra. Mentre parla ha la pelle d’oca e ripete «i miei bambini», non i suoi figli, ma quei piccoli alunni cui ha dedicato due anni di lavoro e affetto. Bambini che si vedranno trasferire la maestra, il loro punto di riferimento. Da settembre sopra la mascherina ci saranno altri occhi, sconosciuti. Sono state fatte nuove immissioni in ruolo ma quest’anno la procedura è diversa.

LA TESTIMONIANZA

«Prima andavamo a Venezia e i primi della graduatoria sceglievano la sede in cui volevano lavorare – spiega Alessandra, che fino ad oggi ha insegnato in una scuola di Padova – Ovviamente si preferivano sedi vicino casa, quelle in cui si aveva lavorato come precarie. Quest’anno è stato affidato tutto a un algoritmo che ha sconvolto il nostro mondo. Una mia collega di Bussolengo è stata mandata al Lido di Venezia e ha rifiutato. Pensi, dopo anni di precariato rifiutare il tanto agognato posto fisso. Ma per lei è impossibile abbandonare la famiglia e prendere un altro affitto a Venezia, ha due bimbi piccoli e un mutuo sulle spalle. Intere famiglie sono sconvolte».

LA SITUAZIONE

Ad Alessandra, alla fine, non è andata troppo male: è stata assegnata a una scuola di Mestre, non troppo lontano, e tutti i giorni dovrà prendere un autobus o il treno per raggiungere il nuovo istituto.

«Non capisco il motivo di questa decisione, così andiamo a intasare i mezzi pubblici e con il virus in giro non è esattamente il meglio. Non ci dicevano di viaggiare il meno possibile? – si chiede – Andavo a lavorare in bicicletta, non potrò più farlo. Ma il mio pensiero va più che altro ai bambini». Reclusi, privati delle amicizie, delle maestre, dell’affetto, ora torneranno a scuola e non la troveranno come l’avevano lasciata. Cambiare maestra è sempre difficile ma in un periodo come questo, con i problemi che già il coronavirus ha messo sul piatto, sarà ancora più complesso. Soprattutto per bambini disabili e autistici che hanno bisogno di attenzione e costanza.

«Nel mio istituto c’erano 13 posti disponibili, non avrei rubato la cattedra a nessuno. E la mia classe avrà una supplente per un anno perché quella classe non era tra i posti in graduatoria – spiega – Avevamo fatto tanti progressi, avevo due bimbi “speciali”, autistici che finalmente erano usciti dal guscio. Altri ancora con grossi problemi familiari. Non riesco a pensare che non li vedrò più, siamo trattati come numeri».

La nuova insegnante dovrà ricominciare da capo e ci vorrà del tempo perché riesca a capire il motivo per cui un bambini è aggressivo o un altro non parla con nessuno. Per non parlare dell’ipotesi di un nuovo lockdown e quindi della didattica a distanza, già difficile per gli insegnanti che conoscevano bene le classi. I genitori dei bambini della maestra Alessandra hanno scritto una lettera di fuoco all’Ufficio scolastico regionale per chiedere che l’insegnante possa restare.

«Ci lasci soli» ha detto disperata la mamma di uno dei bimbi autistici ad Alessandra. «Queste assunzioni non serviranno a niente fatte in questo modo. Cosa pensava la ministra Azzolina? Che razza di algoritmo ha usato? – fatica a nascondere la rabbia e la preoccupazione – Dice di essere un’insegnante di sostegno ma forse non è mai stata in una classe. Forse non è insegnante “dentro”. Perché il nostro non è un mestiere per cui basta insegnare che due più due fa quattro, noi educhiamo, formiamo. Si pensi che i miei bambini volevano venire a scuola anche la domenica. E ora?». Ora saranno affidati a un’altra persona che non conoscono, non rispettano, non amano. Perderanno una faccia amica, un punto di riferimento e molti verranno persi di nuovo. © RIPRODUZIONE RISERVATA