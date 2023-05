PADOVA - «Per un eventuale rinnovo sono a disposizione, a patto che dal Comune ci sia un sostegno molto forte nel portare avanti quello che è stato fatto in questi anni». Parola di Maurizio Saia.

Nonostante le polemiche dei grossisti e le divisioni interne al centrosinistra sul rinnovo del consiglio di amministrazione del Maap, il presidente dell'ente di corso Stati Uniti non fa un passo indietro rispetto alla linea mantenuta in questi anni. «La verità? Sul mio eventuale rinnovo non so assolutamente nulla. Il sindaco mi ha fatto sapere che ci sarà l'assemblea dei soci dopo il 13 giugno ha esordito - ieri in occasione della presentazione del Bilancio di sostenibilità del mercato ortofrutticolo - altro non so. Qui il punto non è se mi verrà o meno rinnovato il mandato, il problema non è sulla mia persona. Per quel che mi riguarda posso dire che la mia messa a disposizione è vincolata a un forte impegno dei soci nel ribadire la vocazione prettamente pubblica dell'ente».



Il problema



«Purtroppo, in passato il Comune si è interessato molto poco al Maap ha continuato il risultato è che tutto è stato delegato ai grossisti e ora che si è deciso cambiare, tutto è diventato complicato». E proprio i grossisti, nelle scorse settimane hanno sparato ad alzo zero nei confronti di un possibile rinnovo di Saia. «Stiamo parlando di 2 o 3 grossisti su un totale di 30 - ha puntualizzato l'ex parlamentare del Pdl - In tutti casi, va fatta una riflessione anche sulla loro presenza all'interno del mercato. Molto spesso, infatti, a varie società fa capo un solo titolare e questo, naturalmente, non fa bene alla concorrenza».

Detto ciò, Saia ha rivendicato i risultati conseguiti in questi anni, a partire dai 4,5 milioni di euro che il Maap si è aggiudicato grazie al Pnrr. «Entro il 30 giugno chiuderemo la partita ha continuato queste risorse serviranno, tra le altre cose, per realizzare un nuovo sistema di sorveglianza che servirà a prevenire i furti di merce che, purtroppo, sono molto diffusi. Saranno poi realizzati nuove celle frigorifere e dei dispositivi per il controllo degli accessi».

«A chi mi contesta ha rincarato la dose ricordo che, quando sono arrivato, non ho trovato neppure un progetto e per evitare un buco di bilancio da 2 milioni di euro abbiamo dovuto fare i salti mortali per cercare di recuperare un terreno acquistato in corso Spagna che, essendo troppo vicino al cimitero, rischiava di non essere edificabile».



La presentazione



Ieri, però, Saia era a Palazzo Moroni per presentare il Bilancio sociale 2022 (il Bilancio di esercizio, invece, ha registrato un utile di 301mila euro, mentre il fatturato è stato di 380 milioni di euro).

«Ci sono aspetti che vanno oltre il mero aspetto contabile ed economico e che sono uno dei motivi della presenza pubblica all'interno del mercato. Il mercato agroalimentare non è solo un attore economico, ma svolge anche una funzione sociale e culturale, interagendo con il territorio e con il tessuto cittadino.

«I dati più recenti diffusi da Coldiretti dicono che negli ultimi 5 anni il consumo di frutta e verdura è calato del 20%; la strategia per riprendere questi consumatori è spingere molto sulle campagne di informazione e di educazione alimentare, cosa che noi stiamo facendo assieme all'Ulss - ha concluso il presidente - Abbiamo iniziato un cammino, lo stiamo portando avanti ed il bilancio sociale è la nostra bussola».