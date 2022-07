È morto Luigi Zanesco, per anni a capo dell'Oncoematologia pediatrica di Padova

PADOVA - Luigi Zanesco, per moltissimi anni a capo dell'Oncoematologia pediatrica di Padova che aveva contribuito a fondare, è morto. Luminare nel mondo della medicina italiana, è uno dei massimi esperti di leucemia infantile per la quale è diventato un punto di riferimento a livello internazionale. Chiara Girello Azzena, presidente di Team for Children, lo saluta così: «Caro prof Zanesco, con te se ne va la storia e la nascita dell'Oncoematologia pediatrica. Resterai sempre nel mio cuore e nella mia mente». Zanesco era anche presidente onorario a vita della sezione padovana dell'Ail. Suo allievo e collega è stato il professor Giuseppe Basso, uno dei protagonisti della storia della Pediatria di Padova.