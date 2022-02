VIGONZA - Addio a Luigi Marchioro, il maestro delle cerimonie e dell’arte di ricevere di Vigonza. É morto a 81 anni la scorsa notte, alle 2, dopo quasi tre mesi di ospedale. Marchioro era entrato in rianimazione all’inizio di dicembre dopo aver contratto il Covid e da allora le sue condizioni sono andate via via peggiorando.



IL DECORSO

Un mese dopo il suo ricovero, Luigi si era negativizzato, ma le conseguenze e gli strascichi lasciato dal virus hanno indebolito il suo fisico, già debilitato da problemi di salute pregressi. Fino alla scorsa notte quando i famigliari hanno ricevuto la triste telefonata da parte dei medici. «Lo abbiamo visto per l’ultima volta alle 20 di venerdì – racconta il figlio Giuseppe -. Andavamo a fargli visita due volte al giorno. Venerdì i medici ci avevano avvisato che ormai le speranze di una ripresa erano davvero ridotte al lumicino. Tuttavia ricevere quella telefonata, nel cuore della notte, è stato devastante».

IL PERSONAGGIO

Luigi Marchioro, da 60 anni sposato con Rosanna e papà di Adriana, Giovanni, Giuseppe e Michela, e nonno di Carlo, Giulia e Maria Vittoria, è stato una vera e propria istituzione a Vigonza, e non solo, grazie all’avviata e rinomata pasticceria. Primo, vero e unico “Maestro nell’Arte del Ricevere”, Luigi da quasi 30 anni aveva affiancato l’attività di catering e banqueting; con una media di 150 matrimoni l’anno, il suo nome era tra i più conosciuti e richiesti dai futuri sposi.

L’attività di famiglia era nata nel 1962 in un garage del vecchio complesso che sorgeva di fronte alla chiesa, dove ora ci sono l’ortofrutta e la pulisecco. «Papà lavorava alla Montedison, ma aveva il desiderio di avviare qualcosa per conto suo, così andò a chiedere in Comune e gli fu detto che l’unica licenza libera era quella di pasticceria. E così, chiese di fare i turni di notte per poi lavorare di giorno in laboratorio. L’anno dopo si trasferì dove siamo ora».

Nessuna scuola e nessun corso: solo idee e voglia di fare. «Papà veniva spesso chiamato dalle famiglie per cucinare il pranzo di nozze che negli anni ‘60 si faceva nei cortili o in casa – prosegue Giuseppe -. Poi l’attività crebbe e affiancò prima il ristorante e la pizzeria, e successivamente il servizio di catering». Negli ultimi anni, nell’impresa sono stati coinvolti i figli Giuseppe, Adriana e Giovanni che, crescendo in sei reparti di produzione, e sfruttando tutta l’elasticità possibile, riescono a rendere unici i propri prodotti e servizi.

«Dopo una vita intera trascorsa a realizzare i più bei sogni con impegno e tenacia, ora salutiamo papà; è tempo di riposarsi. E quando una festa finisce termina la musica, le luci si spengono, gli spazi restano vuoti, ma le emozioni e le esperienze restano, forti e luminose: una bella festa continua per sempre, nel cuore, attraverso il ricordo e l’amore».

I funerali di Luigi si celebrano martedì 1 marzo alle 15 nella chiesa di Vigonza.