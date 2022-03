Brugnaro trasferito in Medicina, migliorano le condizioni del sindaco di Venezia

PADOVA - Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, viene trasferito oggi dalla terapia intensiva al reparto di medicina generale dell'Azienda ospedaliera di Padova. Il leader di Coraggio Italia è ricoverato all'ospedale padovano dalla notte tra giovedì e venerdì dopo aver avuto un malore durante una cena con amici a Borgoricco. Il monitoraggio continuerà ma le sue condizioni migliorano di ora in ora. «Al momento gli esiti degli esami di approfondimento hanno dato esito negativo, facendo presupporre quindi un pronto recupero - si legge in una nota dell'ospedale - Lo stesso Luigi Brugnaro tiene a rassicurare tutti sulle proprie condizioni di salute, ringraziando per i messaggi di vicinanza cittadini e istituzioni».

