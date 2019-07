​Si è spento a 45 anni l'atleta Ciano Rigo, campione e poliziotto

di Marina Lucchin

Lutto per il mondo dell'atletica e della polizia. È scomparso a 45 anni Luciano Ciano Rigo, nato a Treviso, ma veneziano d'adozione, un pezzo importante della storia del salto triplo coi suoi 16.40 nel 2000 e i 6 titoli italiani vinti in carriera. A darne notizia è il suo club delle Fiamme Oro Padova dove ha militato per anni. L'agente e sportivo lottava da tempo contro una terribile malattia che non gli ha lasciato scampo. Rigo si è arruolato in Polizia per vestire i colori delle Fiamme oro nel 1993 ed...